«Хожу в баню и занимаюсь моржеванием»: как отдыхает глава Владивостока

В этом году отдохнуть в море не получилось, рассказал Константин Шестаков. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

В этом году отдохнуть в море не получилось, рассказал Константин Шестаков в эфире на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Он также поделился своими увлечениями и любимыми местами в городе.

– Зимой я плавал в море гораздо чаще, чем летом. Сейчас у меня еще есть небольшое хобби – я хожу в баню и занимаюсь чуть-чуть моржеванием у нас на набережной Спортивная гавань. Так что можно сказать, что море в моей жизни в этом году тоже присутствовало.

Как оказалось, Константина Шестакова частенько видят на улице. В своих соцсетях жительница написала о том, что мэр простой человек, которого она несколько раз на неделе видела рядом. И не удивительно, ведь гулять Константин Шестаков предпочитает в центре. Но чаще всего маршруты у него простые. Он либо осматривает прилегающие территории, либо идет в правительство Приморского края.

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