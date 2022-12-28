В преддверии новогодних праздников в Минтрансе России прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград

Ирина Ольховская. Фото: АО «Восточный Порт»

Медалью за активное взаимодействие с Министерством транспорта Российской Федерации в области развития транспорта и транспортной инфраструктуры страны награждена Ирина Владимировна Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК».

Вручая высокую награду Виталий Савельев поблагодарил Ирину Ольховскую за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. С 2004 года И.В. Ольховская работает в транспортной отрасли. Уже несколько лет курирует развитие портовых активов ОАО «УГМК» (АО «Ростерминалуголь», АО «Восточный Порт»), а также других значительных транспортных и железнодорожных проектов. Имеет ряд ведомственных и профессиональных наград. Является постоянным участником профессиональных консультативных, экспертных и общественных организаций в том числе, при Правительстве Российской Федерации.

В ходе торжественной церемонии Министр транспорта Российской Федерации отметил, что 2022 год стал поворотным для страны. Однако, несмотря на все препятствия и благодаря совместной результативной работе, отрасль смогла достичь достойных результатов.

Фото: АО «Восточный Порт»

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