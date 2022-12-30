Константин Шестаков рассказал, как показал себя малый и средний бизнес Владивостока в 2022 году

Скоро количество предпринимателей в городе перейдет отметку в 45 тысяч. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Всей стране пришлось привыкать к изменениям, которые произошли в мире, адаптироваться пришлось и бизнесу. Предприниматели приморской столицы уверенно проявили себя и показали, что не боятся перемен. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке мэр Константин Шестаков рассказал, как чувствует себя малый и средний бизнес в этом году, стало ли больше новых индивидуальных предпринимателей и какие перспективы есть у этого направления.

По словам мэра, скоро количество бизнесменов в городе перейдет отметку в 45 тысяч. Очень много стало социальных предпринимателей: если в начале года их было 80, то сейчас почти 200.

– Чем занимаются эти люди? Дополнительным образованием, проводят продленки, создают группы по присмотру и уходу за детьми. Это все то, что делает нашу жизнь комфортнее. На мой взгляд, это яркий и красивый тренд на ближайшее время.

Константин Шестаков отметил, что предпринимателям помогают грантами, дают возможность получить льготные помещения и так далее. Напомним, что в этом году в администрации Владивостока наградили победителей профильного конкурса, ставшего доброй традицией. Представителям малого и среднего бизнеса вручили памятные призы.

Напомним, ранее об особенностях предпринимательства в Приморье «Комсомолке» рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Марина Шемилина.

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