«Это был третий день снегопада»: мэр Владивостока рассказал, что разочаровало его больше всего за последнее время

Специалисты до сих пор ликвидируют последствия снегопада. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сильнейший снегопад, который прошел в Приморье 21-23 декабря, поразил своим масштабом местных жителей, а его последствия до сих пор ликвидируют дорожные службы. Мэр Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM рассказал, что был удивлен и разочарован, когда прогнозы синоптиков не сбылись:

– Это был третий день снегопада, когда Примгидромет проговорил нам, что в 10 вечера снегопад прекратится. Но осадки начались в час ночи с новой силой. Я видел разочарование в глазах ребят, которые работали несколько дней без передышки, но понимал, что нужно собраться с силами и снова пойти в «бой». Очень хотелось развести руками и сказать: «Да что же это такое!».

Огорчил Константина Шестакова прогноз синоптиков и на 28 декабря. Он отметил, что, несмотря на то, что должна была быть ясная погода, в один момент он повернул голову и увидел снег за окном, который шел около полутора часов.

– Ребята из «Содержания городских территорий» точно его заметили. Ну потому что все-таки это экстраусилия, – дополнил он.

Затем глава города добавил, что моментов мимолетных разочарований было много, но никаких геройств он не видит, так как это системная работа администрации.

Напомним, «Комсомолка» писала, что пробки уже третий день сковывают движение в приморской столице, глава города назвал одну из причин транспортного коллапса.

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