А жена знает? Мэр Владивостока рассказал, какой подарок он хочет получить в новогоднюю ночь

Мэр Владивостока рассказал о своих планах на Новый год. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Совсем скоро Новый год. Многие люди уже определились, как его отметят, что мечтают найти под елкой и чего пожелают себе и близким в 2023 году. Мэр Владивостока – не исключение. О своих планах на праздничную ночь Константин Шестаков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,4FM.

– Отмечать буду дома с родными: женой, мамой, детьми, попугайчиками. Ну и, конечно, в десять часов вечера будем на площади Борцов Революции. Мне кажется, это будет здорово. Уверен, что природа сжалится над нами, было уже достаточно катаклизмов. Будет спокойная и хорошая погода, чтобы провести время в большом кругу.

Напомним, на главной площади во Владивостоке установят большую горку и полноценный каток. Несмотря на то, что каких-то значимых мероприятий в городе не планируется, порадует приморцев красивая локация, на которую приятно будет приехать.

Больше всего видеть на новогоднем столе Константин Шестаков хочет селедь под шубой, картофельное пюре и запеченную курицу. А мечтает получить в подарок – аквариум с рыбками.

– Всему виной клуб «Юный натуралист», в который я вступил, когда мы жили в поселке Рыбачий на Камчатке. Мне это близко.

Также глава города пожелал местным жителям в 2023 году иметь возможность проявить свою любовь к Владивостоку. По его мнению, выражаться она может в бумажке, которую донесли до мусорки, посаженном дереве или построенном каким-нибудь предпринимателем парке.

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