В Приморье стало на еще один дорогостоящий долгострой меньше

На долгострой потратили более 257 миллионов рублей. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Скоро 282 обманутые семьи получат ключи от новых квартир в доме на улице Грибоедова. Раньше это был долгострой, на который, по данным аукциона 2019 года, потратили более 257 миллионов рублей. Теперь же в пресс-службе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края рассказали о том, что его ввели в эксплуатацию.

– Мы планировали ввести в эксплуатацию дом на Грибоедова гораздо раньше, однако в процессе достройки подрядчик столкнулся с большим количеством проблемных вопросов, связанных с некачественным выполнением работ предыдущими подрядчиками. Несмотря на все сложности, дом удалось ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, и уже в начале 2023 года дольщики смогут получить ключи от своих квартир и приступить к ремонтным работам, – сообщил Дмитрий Праслов.

Дом на Грибоедова стал уже вторым по счету, избавившимся от статуса долгостроя. Первым же был многоэтажный жилой дом на Сафонова, который достраивают за краевые деньги.

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