Во Владивостоке карета скорой помощи не смогла подняться по обледенелой горке к жилому дому

Все происходящее местный житель успел снять на видео. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владивосток до сих пор борется с последствиями стихии, обрушившейся на весь Приморский край накануне. Одна из самых главных проблем – нечищеные дороги. Если центральные трассы города более-менее приведены в порядок, то дела с проездами во дворы обстоят плохо. Так, например, карета скорой помощи просто не смогла преодолеть скользкий подъем. Прокуратура организовала по данному факту проверку. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Очевидец успел снять на камеру мобильного телефона видео: автомобиль скорой помощи пытается проехать к дома в районе Часовитина, 12.

– Гололёд, не посыпано ничего, – комментирует автор ролика.

Естественно, видеоматериал сразу же разлетелся по социальным сетям. Молниеносно на это отреагировала прокуратура Первомайского района Владивостока, организовав свою проверку.

Расчистка трассы от наледи под контролем сотрудников прокуратуры. Фото: Прокуратура Приморского края

– Выходом на место установлено, что снегоочистка автомобильной дороги от дома № 1 «в» по улице Тетюхинская до дома № 12 по улице Часовитина во Владивостоке не проведена, зафиксировано наличие снежного наката и наледи, вследствие чего затруднен проезд транспортных средств, – говорится в сообщении.

Уже спустя сутки проезд коммунальщики привели в порядок, все нарушения устранены. Работу спецтехники контролировали сотрудники прокуратуры.

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