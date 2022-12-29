Водитель автобуса едва не переехал группу пешеходов в самом центре Владивостока

К счастью, трагедии удалось избежать, и никто не пострадал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последнюю неделю участились случаи грубого нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта. В этот раз в центре внимания оказался городской автобус №54. Водитель транспорта по неизвестным пока причинам проигнорировал красный цвет светофора и едва ли не проехал по пешеходам. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в центре города – в районе улицы Адмирала Фокина. Автомобилисты притормозили на светофоре, так как загорелся красный свет. В этот момент группа пешеходов, ожидающая разрешающий сигнал, уже почти двинулась пересекать дорогу по пешеходному переходу, когда с левой стороны буквально вылетел городской автобус. Люди, стоявшие возле «зебры» едва успели отбежать от трассы, чтобы не попасть под колеса габаритного транспорта.

К счастью, трагедии удалось избежать, и никто не пострадал. Все происходящее попало на камеру видеорегистратора другого участника движения, а позже ролик распространился по социальным сетям. Жители Владивостока просят компетентные органы обратить внимание на произошедшее.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.