Сбербанк передал Гродековскому музею коллекцию экспонатов о кассово-инкассаторской службе

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Хабаровске состоялась торжественная церемония передачи Дальневосточным Сбербанком Хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова коллекции экспонатов, рассказывающих о кассово-инкассаторской службе банка.

Председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин и генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков подписали акт передачи о безвозмездном дарении более 100 предметов, связанных с историей становления и развития кассово-инкассаторской службы Сбербанка. Среди экспонатов сумки инкассаторов, индивидуальный видеорегистратор инкассатора, детекторы подлинности денежных купюр, модели инкассаторских автомобилей разного периода, начиная с 1992 года – года основания инкассаторской службы банка. Особым раритом является сургучница с печатью кассира, которая еще в начале 2000-х применялась для опечатывания банковских операций.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Коллекция экспонатов создавалась сотрудниками банка со всего Дальнего Востока и впервые была представлена на выставке «Деньги. Честь. Автомобиль», приуроченной к 181-летию Сбербанка.

Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка:

– Сбербанк – это часть российской истории. Мы решили поделиться большой частью своей коллекции с Гродековским музеем, потому что, именно, в музее встречаются история и современность. Здесь экспозиции рассказывают обо всем: о природе, этнографии, культуре. Экспонаты нашей коллекции убедительно расскажут о той части банковской деятельности, которая скрыта от глаз широкой аудитории.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Иван Крюков, генеральный директор Гродековского музея:

– Это замечательный день. Сбербанк передал нам большую разноплановую коллекцию, которая рассказывает о банковской сфере, о ее закулисье. Мы планируем дальнейшее сотрудничество в следующем году. Все экспонаты, переданные Сбербанком, будут представлены в разделе экспозиции «Хабаровский край в XXI веке. Возможно, мы сделаем и отдельную выставку, посвященную банковской тематике.

Увидеть экспонаты в залах Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова хабаровчане и гости города смогут в 2023 году.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.