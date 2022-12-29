Международный аэропорт Владивостока в 2022 году обслужил два миллиона пассажиров

В ближайшее время планируется запуск полетов в Монголию. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке Международный аэропорт побил собственный рекорд и впервые обслужил два миллиона пассажиров на внутренних авиалиниях. Добиться таких результатов помогла совместная работа команды предприятия с туристическими компаниями и краевыми властями.

В 2022 году аэропорт увеличил частоту рейсов из приморской столицы в Москву и Санкт-Петербург, организовал прямой перелет в Екатеринбург и Сочи. Также предприятие расширило региональную сеть маршрутов, у жителей Владивостока появилась возможность отправиться в Анадырь, Зею, Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Тынду, Улан-Удэ, Читу.

А в зимнем сезоне аэропорт открыл международные рейсы из Владивостока в Бангкок, Вьентьян, Пхукет, Утапао. В ближайшее время планируется запуск полетов в Монголию, а в 2023 году – Вьетнам, Индию, Монголию, Республику Мьянма.

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