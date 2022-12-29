Автобусник и таксист устроили разборки в центре Владивостока

Выделенная полоса на Алеутской. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Любопытная поскольку-постольку ситуация произошла утром 29 декабря в дальневосточной столице. Ближе к 9 часам к остановке «Покровский парк» летел автобус, следующий по маршруту 23л. Впереди – выделенная для общественного транспорта полоса, на ней – таксист. По идее, и тот, и другой могут по ней передвигаться, вот только автобусник, видимо, решил, мол, нет, дорога только для него и его коллег.

Последовали продолжительные и агрессивные звуки клаксона, и в итоге машина с шашечками сдвинулась в соседний ряд. Транспортные средства поравнялись, и в лучших традициях дорожных разборок опустились окна. Началась словесная перепалка, оба мужчины обласкали друг друга отборными нецензурными выражениями. Благо, обошлось без драки – такие истории, увы, не редкость для Владивостока. В этот раз пассажиры автобуса лишь нервно посмеялись.

И пока все жители и гости столицы Приморья не запомнят, где у нас выделенные полосы и как ими пользоваться, подобное будет повторяться.

– Кроме маршрутного транспорта, двигаться по выделенным полосам могут автомобили экстренных служб и лицензированные такси, – подтвердили «Комсомолке» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока. – Также такси могут совершать кратковременные остановки для посадки и высадки пассажиров.

Напомним, что первые тестовые «выделенки» появились в центре города, они опоясывают несколько кварталов: от «Покровского парка» вниз, по Алеутской, затем поворот налево в районе Приморской филармонии и регионального правительства, следующий поворот с полосой ведет на Океанский проспект, а оттуда прямо и до перекрестка на Покровском парке.

Такое решение вначале было принято неоднозначно автолюбителям, даже игнорировали их. А это, к слову, грозит штрафом в полторы тысячи рублей. И, тем не менее, владивостокцы все же привыкли, пассажирам и водителям общественного транспорта нововведение пришлось по душе – это значительно сокращает время в пути.

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