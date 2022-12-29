Капитан владивостокского судна «Москва» пойдет под суд из-за того, что катамаран сел на мель

На борту находились 175 человек. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Капитан популярного катамарана «Москва», построенного для Владивостока к саммиту АТЭС более 10 лет назад, пойдет под суд за ЧП. Оно произошло в октябре 2022 года – судно село на мель с 171 пассажиром и 4 членами экипажа. О завершении расследования уголовного дела сообщили в Восточном межрегиональном Следственном комитете на транспорте.

Как стало известно «КП», установлено, что 1 октября капитан допустил ошибку. При слабой видимости он маневрировал влево, после чего катамаран вышел на малую глубину и зацепил левым винтом кромку рифа. Это произошло, как писала редакция, в заливе Старка под Владивостоком. Долгое время судно, которое шло спасать терпящий бедство катамаран, не могло подобраться к нему из-за мелководья.

– В результате указанных действий, повлекших повреждения катамарана «Москва», ООО «Танира» причинен крупный ущерб на сумму свыше 2 млн 800 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении фигурант признал в полном объеме, – сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК.

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