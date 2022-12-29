Безумие общественного транспорта: что произошло на одной из главных дорог приморской столицы накануне Нового года

Во время аварии никто не пострадал. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Два ДТП с участием общественного транспорта произошло в приморской столице в районе остановки «Парк Победы». Скользкий участок дороги на Проспекте 100-летия Владивостока,78, стал причиной столкновения маршрутных автобусов № 23, № 44Д, № 98Ц и такси. Во время аварии никто не пострадал, сообщили 29 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что 34-летний водитель автобуса №98Ц двигался со стороны Постышева в направлении остановки «Парк Победы». Мужчина не справился с управлением автомобиля на скользкой дороги и врезался в маршрутный автобус № 44Д, который высаживал пассажиров на остановке.

Водители не справились с управлением. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Спустя немного времени присоединился к ДТП 22-летний таксист на Toyota Corolla Fielder Hybrid. Машина вышла из-под контроля на том же участке дороги и влетела в автобусы № 23 и № 44Д.

Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать все детали происшествия, а водителям предстоит ответить за нарушение скорости (пункт 10.1 ПДД РФ).

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