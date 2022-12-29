В Артеме мужчина обворовал салон сотовой связи на 160 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что подготовился к преступлению заранее. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Артеме неизвестный своровал из салона связи кассовый аппарат и телефоны общей суммой в 160 тысяч рублей. Полицейские смогли найти подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения, им оказался 22-летний молодой человек, который ранее попадал в поле зрения полиции.

Мужчина рассказал, что подготовился к преступлению заранее. Накануне перед ограблением, он похитил у сотрудницы салона ключ от входной двери, а также узнал пароль от системы сигнализации. В здание он пробрался ночью, лицо скрыл за балаклавой. Проникнув в помещение, преступник похитил два мобильных телефона премиум-класса, а также кассовый аппарат, в котором находились 12 тысяч рублей.

Полицейские вернули мобильные законному владельцу, а вот деньги злоумышленник уже успел потратить. В следственном подразделении городского отдела возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Расследование продолжается.

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