На побережье температура воздуха достигнет -15°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики «Примгидромета» рассказали, какая ожидается погода в первую декаду Нового года. По информации специалистов, обстановка в крае будет нестабильной.

В период с 1 по 3 января в некоторых районах Приморья пройдет небольшой снег. В ночь на 1 число столбики термометров в крае покажут до -16…-24°C, на побережье – до -9…-15°C. Днем температура воздуха достигнет -3°C в южных районах и -14°C в северных.

В ночь на понедельник и вторник, 2 и 3 января, похолодает на 2-6 градусов, днем – до -8…-19°C. В середине праздничных каникул, 4 и 5 числа, в крае из-за гребня антициклона потеплеет. 6 января в Приморье пройдет снег, а 7-8 января он прекратится.

В первый день Нового года в приморской столице ожидается мороз: ночью и утром похолодает до -10…-12°C, а после обеда температура воздуха поднимется до -5…-8°C. В понедельник, 2 января, столбики термометров опустятся до -15…-17°C, а днем достигнут -8…-11°C.

В новогодние каникулы осадки во Владивостоке не предвидятся, лишь 6 января может пойти снег, а 7 и 8 числа ожидается похолодание.

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