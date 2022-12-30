ВМТП дарит детям подарки в Приморье

Улыбки детей – главный подарок для портовиков. Фото: FESCO

Забота о детях – важный пункт социальной программы Владивостокского морского торгового порта и Транспортной группы FESCO, в которую он входит. Накануне Нового года портовики навестили детей в подшефных учреждениях и передали подарки.

Надежда живет

Кризисный центр «Живая Надежда» – это приют для беременных женщин и одиноких мам с маленькими детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе выпускниц детдомов и интернатов. Подопечные здесь находятся на полном обеспечении: им предоставляют питание, игрушки, постельное белье, оказывают психологическую и юридическую поддержку. Матерям помогают социализироваться и трудоустроиться.

Сотрудникам Владивостокского морского торгового порта здесь всегда рады. Портовики помогали обустроить новую спальню с отдельным туалетом, оплатили новые средства пожарной безопасности, традиционно передают подарки к Новому году.

В этот раз в конце декабря работники ВМТП привезли конвекторы, паровой утюг, одежду, обувь, посуду и настольные лампы для швейного цеха, совместно с Профсоюзом докеров порта организовали новогодний утренник с шоу-программой и сладкими подарками. Детишек поздравили тролли Розочка и Цветан.

Новогодний праздник для детей центра «Живая Надежда». Фото: FESCO

– ВМТП остается крепким плечом для нашей организации, оказывает необходимую поддержку и не забывает, как важно устроить настоящий праздник, создать новогоднее настроение. Сегодня в центре 18 детей разного возраста. Мы благодарны за внимание, наши подопечные будто оттаивают от таких добрых поступков, – рассказал Александр Витальев, председатель правления приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая Надежда».

С заботой о самых маленьких

Накануне Нового года сотрудники ВМТП также навестили малышей, оставшихся по различным причинам без попечительства родителей.

Деткам в Краевом психоневрологическом доме ребенка портовики передали генератор и 139 пар обуви.

Подарки для самых маленьких. Фото: FESCO

– Мы посоветовались с медработниками учреждения, и подобрали специальные сандалии – с фиксированной пяткой и уплотненным носком. В них малыши будут учиться делать свои первые шаги. Генератор передали в филиал Дома ребенка в Артеме, где замечены перебои с электричеством, – рассказал Никита Томилин, директор по коммуникациям ВМТП.

Никита Томилин, директор по коммуникациям ВМТП. Фото: FESCO

Также сотрудники порта оказали необходимую помощь малышам в Краевой детской клинической больнице №2 – передали 450 упаковок подгузников. И традиционно подарили игрушки и канцелярию маленьким пациентам Приморского онкогематологического диспансера в рамках акции «Коробочка храбрости».

ВМТП – компания с высокой степенью социальной ответственности. Порт заботится о своих сотрудниках, предоставляя им высокие зарплаты, ДМС, бесплатное посещение спортивных секций, корпоративный транспорт и другие бонусы. Является активным благотворителем, оказывая поддержку спортивным, образовательным и общественным организациям, сиротам и людям с инвалидностью.

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