Лихачество 34-летней хабаровчанки за рулем лишило жизни мужчину на трассе в Приморье

Месиво из автомобилей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Ханкайском районе Приморья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился на 80 километре трассы Михайловка – Турий Рог. Там лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Crown Majesta. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции восстановили хронологию событий. Предварительно известно, что 34-летняя женщина из Хабаровского края за рулем джипа двигалась со стороны Хороля в Камень-Рыболов. Решив обогнать другого участника движения, она выехала на «встречку», где столкнулась с «Маджестой».

В момент ДТП в салоне внедорожника находились двое детей 7 и 12 лет, а также 34-летний мужчина. Всех их в больницу забрала карета скорой помощи. Водитель легкового авто, 43-летний мужчина, к сожалению, погиб.

В пресс-службе полиции сообщили, что стаж вождения виновницы аварии составляет шесть лет. Ранее автомобилистку уже привлекали к ответственности за превышение скорости.

– По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку, – говорится в сообщении.

Всего за сутки, по данным ведомства, в Приморском крае зарегистрировано 67 ДТП: 63 – с материальным ущербом, 4 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 8 травмированы, повреждено 125 транспортных средств.

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