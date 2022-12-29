Специалисты почти закончили обустраивать новогодний городок. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новый год – пора не только волшебного настроения, но иногда и опасных приключений. Бдеть за безопасностью будут сотрудники полиции в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД по Приморью, на главной площади города (Борцам за власть Советов) установят металлоискатели, а пропускать будут не всех. Нельзя пронести оружие, алкоголь, банки и бутылки с жидкостями, пиротехнику, любые взрывчатые вещества, пневмохлопушки, беспилотники. Под запрет попадает и различная аггитация, включая листовки. Если вы уже выпили – праздник лучше продолжить дома, ведь на площадь в нетрезвом виде не пустят.

Автолюбителей предупредили, что центр город 31 декабря станет едва ли не пешеходной зоной, парковку транспорта в районе площади запретят, будут работать эвакуаторы.

Напомним, ранее мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал в эфире радио «Комсомольской правды», что выступит с новогодним поздравлением в 22 часа 31 декабря.

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