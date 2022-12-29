Во Владивостоке «Приус» сбил отца с ребенком

Машина сбила отца с ребенком. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на улице Калинина водитель «Приуса» сбил отца с ребенком, которые переходили дорогу по «зебре». Видео поделились очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что пешеходы спокойно шли по переходу. Водитель «Приуса», вероятно, их видел, поэтому притормозил, но движение почему-то не прекратил. Возможно, дело в обледеневшей дороге, которая не позволила полностью остановиться. Поэтому водитель постарался вырулить вбок, но столкновения уже было не избежать. Машина сбила отца с ребенком. Никто не пострадал, и на видео видно, что после удара люди поднялись и постучали в окно водителю.

В комментариях жители бурно обсуждают двойственность ситуации.

– И водителю нужно следить за дорогой на таких участках, и пешеходам быть гораздо внимательнее. Надо понимать, что дорога скользкая, смотрите по сторонам. Порой очень тяжело затормозить!

– Не защищаю водителя, но для торможения по скользкой дороге надо ехать примерно 10-15 километров в час. Пешеходы должны быть осторожными и понимать ситуацию.

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