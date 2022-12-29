В Ольгинском районе эвакуировали трех человек

Видео: МЧС Приморского края.

Авиаторы и спасатели МЧС эвакуировали трех человек в Ольгинском районе. Там в период снежного циклона выпало вдвое больше снега, чем в предыдущий рекордный год, поэтому муниципалитет оказался заблокирован. Видео спасения от первого лица поделились в пресс-службе МЧС.

Уже несколько дней авиаторы работают в Ольгинском округе. Сегодня, 29 декабря, борт МИ-8 МЧС России доставил продукты питания, медикаменты, дизельное топливо и детские новогодние подарки в поселки Горноводное и Моряк-Рыболов. Из последнего эвакуировали мужчину, нуждающегося в помощи докторов. Еще двух охотников спасли в Горноводном. Операция проходила с воздуха при помощи подъемно-спусковых устройств из-за того, что вертолету негде было приземлиться.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в 15 километрах от поселка Щербаковка в Ольгинском округе сотрудники МЧС вызволили пятерых охотников и трех собак из снежного плена.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.