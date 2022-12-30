Утро во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В пятницу, 30 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день без осадков. Ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха -3...-14°C.

В дальневосточной столице переменно облачно. На дорогах снежный накат и гололедица, ветер умеренный северо-западный. Утром столбики термометров опустились до 15 градусов мороза, в течение дня – до 9 градусов.

В соседнем Уссурийске также без осадков, слабый до умеренного ветер. Утром здесь температура гораздо ниже: -27...-28°C. Днем до 10 градусов мороза.

В Находке немного, но теплее: -4...-6°C. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно температура во Владивостоке 30 декабря была холодной. Минимальная температура воздуха в 1925 году составила −25,1 °С. Максимальная температура воздуха +1,9 °С отмечалась в 1942 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новогодние каникулы в Приморье ожидается переменчивая погода со снегом

В некоторых районах края похолодает до -24°C (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.