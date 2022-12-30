Председатель Думы Владивостока поздравляет земляков с Новым годом

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Дорогие жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города, от себя лично поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Жители приморской столицы украсили свои дома, нарядили елки, что создает ту особую атмосферу зимнего семейного торжества, которая несет с собой радость, надежды на лучшее.

Провожая год уходящий, мы подводим итоги, осмысливаем пережитое, определяем приоритеты на будущее. В 2022 году у Владивостока появился Мастер-план, который стал крепким фундаментом для дальнейшего благоустройства города. Объявленное в 2022 году «Десятилетие науки и технологий» открыло новые перспективы перед дальневосточной наукой. На фоне санкционных ограничений была активизирована деятельность Совета по развитию промышленности при Главе Владивостока – плодотворное сотрудничество промышленников, представителей научного и образовательного сообщества позволило выдвинуть ряд инновационных разработок, направленных на укрепление импортонезависимости. В Год культурного наследия народов России в городе впервые прошел Всемирный день русского самовара, был открыт музейно-выставочный центр частных коллекций.

Для Думы города Владивостока уходящий 2022 год можно считать особенно значимым: завершил работу пятый созыв, был избран новый состав депутатского корпуса. Уделяя внимание укреплению традиций патриотизма, депутаты шестого созыва поддержали гуманитарные и патриотические акции по организации помощи семьям участников специальной операции. Особые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла и удачи в Новом году – военнослужащим, выполняющим боевые задачи по защите мирного населения Донбасса, Херсона и Запорожья.

Убежден, что в новом году совместными усилиями депутатского корпуса и администрации города, активных жителей нам удастся раскрыть социально-экономический, научно-образовательный и культурный потенциал приморской столицы, обеспечить благополучие горожан, сформировать в обществе атмосферу согласия и взаимопонимания.

Дорогие друзья! Пусть Новый 2023 год принесет стабильность, станет годом значимых достижений и добрых перемен! Пусть вместе с боем курантов в каждый дом придет мир и благополучие!

От души желаю всем теплых семейных новогодних праздников, здоровья, стабильности, успешного воплощения намеченных целей на благо Владивостока, Приморья и всей России!

С наступающим Новым годом!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик

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