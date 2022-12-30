Перелетел леера и приземлился на крышу. Что произошло в пригороде Владивостока

ДТП в пригороде. Фото: Аварийные комиссары.

Серьезная авария произошла в пригороде Владивостока. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». По предварительной информации, есть пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП случилось в районе «седанкинского» подъема в сторону Зари во Владивостоке. По неизвестным пока причинам легковой автомобиль вылетел с трассы на обочину и перевернулся.

Перелетел леера и приземлился на крышу. Причем леера целые, — сообщили в автомобильном сообществе.

Между тем, очевидцы говорят, что изначально автомобиль «лежал» на проезжей части. Рядом стояла карета скорой помощи – судя по всему, есть пострадавшие. Как после этого машина оказалась за леерными ограждениями – неизвестно. Разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

Автомобилистов просят быть предельно аккуратными и внимательными на трассе, так как дороги ранним утром еще скользкие, а значит есть риск не удержать транспорт на трассе.

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