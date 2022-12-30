Управляющий директор ВМТП желает приморцам крепкого здоровья и несокрушимой воли к победе

Владимир Корчанов. Фото: FESCO

Дорогие друзья!

От лица коллективов Дальневосточного морского пароходства и Владивостокского морского торгового порта хочу поздравить всех жителей и гостей Приморского края с Новым, 2023 годом!

Новый год и Рождество – самые любимые праздники в нашей стране. С их приближением все мы ждем чуда, обновления и исполнения заветных желаний с боем курантов. Мы оставляем в старом году все проблемы и трудности, с надеждой и оптимизмом смотрим вперед, строим новые планы, связываем с приходящим годом свои надежды и мечты.

В новом году желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, сил, мужества и несокрушимой воли к победе над всеми трудностями. Пусть поддерживают вас родные и близкие, пусть для вас всегда будут ясны цели и задачи, неиссякаемы будут силы и желание двигаться вперед, ведь, только преодолевая невзгоды, мы развиваемся. Желаю вам материального благополучия, большого семейного счастья, любви взаимной и крепкой, всех благ. Пусть ваши дома всегда будут полны тепла и уюта, любви, взаимопонимания, поддержки и взаимоуважения.

Большого вам счастья и успехов в новом году!

Управляющий директор ВМТП, директор филиала FESCO во Владивостоке Владимир Корчанов

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