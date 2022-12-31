Олег Кожемяко: «Пусть 2023 год станет временем новых свершений, реализации всех добрых замыслов»

Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

Дорогие приморцы!

Мы стоим на пороге нового года, по традиции подводя итоги уходящего. Каждому 2022-й запомнится чем-то своим, личным, но многие его важные события уже стали частью новой общей истории. Этот год испытывал каждого из нас на прочность, ставил перед нами новые задачи, требовал принятия сложных решений. И я признателен всем, кто в этих условиях проявил характер, занял твердую гражданскую позицию, делом внес вклад в укрепление безопасности и развитие Приморья и всей России.

От всей души благодарю всех наших защитников, воинов-приморцев, кто сегодня с оружием в руках отстаивает независимость и свободу Отечества в рамках специальной военной операции. Мы скорбим о павших героях. Их подвиг никогда не будет забыт. Искренность, с которой приморцы сплотились перед новыми угрозами Запада, достойна самого глубокого уважения. Каждый внес свой вклад в общее дело.

Наш край сумел адаптироваться к новым условиям небывалого санкционного давления. Уходящий год ознаменован серьезными достижениями в сельском хозяйстве, в промышленной сфере, где выполнен ряд важных инфраструктурных, инвестиционных проектов. Активно ведется дорожное, жилищное строительство, реализуется программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставляется арендное жилье работникам бюджетной сферы. Совместными усилиями с жителями городов и сел благоустраиваются дворовые территории, общественные пространства. Есть позитивные изменения и в социальной сфере. Идет развитие системы здравоохранения и образования – открываются новые поликлиники, детские сады и школы, дома культуры, обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Наш регион неоднократно становился центром крупных федеральных и международных событий. В этом году Владивосток в очередной раз радушно принял участников Восточного экономического форума. А спортивные игры «Дети Азии» и другие международные соревнования подтвердили, как огромны возможности Приморья в спорте, как велика энергия наших земляков.

Этот год научил нас быть еще более сплоченными, острее чувствовать, как нам дороги родные и близкие. Очень многие приморцы приняли активное участие в волонтерской и добровольческой деятельности, помогая нашим землякам-защитникам Донбасса и их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке. Впереди у нас много работы по повышению качества жизни в крае и укреплению экономики в рамках национальных проектов. Помня уроки истории, мы знаем: каждый новый вызов судьбы – хорошая возможность проявить себя и показать, на что мы способны. Любовь к родной земле, к людям, гордость за свою историю дают нам силы преодолеть любые трудности.

Уважаемые приморцы, примите слова благодарности за понимание, доверие и поддержку, за ваш труд, активную общественную работу, за любовь к родному краю. Все, чего мы добились, мы сделали вместе. Пусть и 2023 год станет временем новых свершений, реализации всех добрых замыслов! Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание. Счастья, удачи и благополучия!

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

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