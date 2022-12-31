Константин Шестаков: «Желаю, чтобы 2023 год стал для вас годом новых открытий»

Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

Уважаемые владивостокцы!

Примите самые добрые слова поздравлений с Новым, 2023 годом!

В преддверии праздников принято подводить итоги. Каким стал 2022 год для Владивостока? Это было время большой работы – каждый, кому дорог город, сделал все возможное для его процветания.

Внушительный перечень работ провели дорожники, за что им огромное спасибо. Они привели в порядок 19 километров дорог, в том числе значительный участок на острове Русском.

Энергетики отремонтировали 10 километров теплосетей, а строители ввели в строй замечательный дом на улице Глинки, куда мы смогли переселить людей из аварийного жилья. Сейчас строим четыре новых дома на улице Русской почти на 500 квартир, а еще две современные школы.

Новую жизнь получили в этом году 163 двора Владивостока – они стали такими, какими их хотели видеть сами люди.

Еще одна внушительная цифра касается благоустройства – в 2022 году во Владивостоке появилось 15 новых общественных пространств. Уютные, светлые, выполненные из современных материалов и по интересным эскизам, сегодня они стали местом отдыха для тысяч горожан и гостей Владивостока.

С поддержкой всего города наши земляки добивались ярких успехов в спорте и искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. Нам удалось многое, но задач впереди достаточно. И сейчас нам важно взять с собой в новый год лучшие традиции и достижения – сплоченность, трудолюбие, уверенность в собственных силах и будущем Владивостока.

Желаю, чтобы новый, 2023 год стал для вас годом новых открытий, заметных результатов и ярких впечатлений. Пусть все задуманное обязательно сбудется, а заботы и хлопоты будут приятными. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

С Новым годом!

Глава Владивостока Константин Шестаков

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