На новогодних каникулах офтальмологические и ожоговые отделения в Приморье работают круглосуточно

При травме глаз получить помощь можно на Русской, 55. Фото: Анастасия Осипова

В праздничные дни за экстренной помощью жители Приморья могут обратиться в скорую, травмпункты, дежурные больницы и родильные дома, которые будут работать ежедневно. Поликлиники же изменили свое расписание.

При травме глаз жители Владивостока могут обратиться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 55. Телефоны: 8-423-232-56-13 (добавочный «2»), 8-958-542-81-81.

При получении ожога помощь окажут в отделении больницы Дальневосточного окружного медицинского центра на проспекте 100-летия Владивостока. Телефоны: 8-423-231-49-81, 231-54-39.

В круглосуточном режиме также будет работать стоматологическая поликлиника на Уборевича, 14. Телефон: 8-423-222-86-17.

При травме можно обратиться к специалистам приемного отделения Владивостокской клинической больницы № 2 на Русской, 57. Телефоны: 8-423-232-63-46, 232-48-91, 232-56-62, 232-63-35, 232-91-30.

В экстренных ситуациях получить первую помощь можно и без документов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о работе травмпунктов на период новогодних каникул. Родильные дома будут принимать пациентов в штатном режиме, изменится только расписание женской консультации.

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