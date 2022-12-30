Жители Находки спасли пенсионерку от неизвестного, который набросился на нее в собственной квартире

Мужчину судили уже не один раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Находки помогли полицейским задержать мужчину, который ворвался в квартиру к 83-летней пенсионерке, избил и ограбил. Оказалось, что он находился в розыске за убийство.

Все произошло в доме гостиничного типа на улице Комсомольской. В первой половине дня к женщине в комнату зашел неизвестный мужчина и стал требовать деньги. Она предложила продукты, в ответ последовали оскорбления, затем он напал на нее.

На крик о помощи в комнату прибежал знакомый пенсионерки, который ждал ее в машине у подъезда. Злоумышленник попытался скрыться, но неравнодушные люди задержали его и передали подъехавшему на вызов наряду патрульно-постовой службы полиции.

Оказалось, что 39-летний безработный, неоднократно судимый местный житель находится в розыске. Злоумышленник разыскивается правоохранительными органами Партизанского района по подозрению в совершении убийства.

В пресс-службе ОМВД России по Находкинскому городскому округу сообщили, что трагедия произошла несколькими днями ранее, а злоумышленник скрылся с места преступления. На приморца завели два уголовных дела за убийство и грабеж. Задержанный передан инициаторам розыска. Расследование продолжается.

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