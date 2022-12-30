Во Владивостоке водитель бросил авто на пешеходном переходе и ушел стричься

Мужчина сказал, что проход, дескать, есть. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке мужчина припарковал автомобиль посреди пешеходного перехода в районе улицы Сахалинской, 50. Местные жители, пытаясь сделать замечание водителю, начали снимать происходящее на камеру. В кадре появилась спутница парковщика, которая рассказала, что у ее кавалера заболело сердце. Но сам владелец ТС честно признался – он посещал парикмахерскую.

– Вот у нас парковщик года. Припарковался как раз под праздники прямо на пешеходном переходе, –комментируют очевидцы.

Машина загородила проезд по пандусу для инвалидов и проход по зебре для обычных прохожих. Пройти на другую сторону улицы остается возможным, но по неочищенной части трассы и наледи.

– Почему вы припарковались на пешеходном переходе? – спросила появившегося водителя женщина.

В ответ на вопрос мужчина сказал, что проход, дескать, есть, но если кому-то причинены трудности из-за такой парковки – он просит прощения. По его словам, по приезде было негде поставить авто. В конце ролика он признательно добавил, что ходил стричься.

По информации жителей Тихой, на этом участке всегда можно найти место для парковки. Только до этого места, куда был припаркован автомобиль, придется пройтись пешком. Водитель, скорее всего, поленился и выбрал более простой вариант.

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