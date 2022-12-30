Стартовала продажа субсидированных билетов на рейсы внутри Приморья

Продажу организовала авиакомпания «Аврора». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье открылась продажа билетов на внутрикраевые рейсы с января по март 2023 года. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, все направления субсидируются за счет регионального бюджета.

В авиакомпании «Аврора» отметили, что цена указана за билет в одну сторону. Открыты следующие направления:

Владивосток – Дальнегорск – два раза в неделю, понедельник и пятница, стоимость – 2741 рубль;

Владивосток – Кавалерово – два раза в неделю, четверг и суббота, стоимость – 2268 рублей;

Владивосток – Пластун – два раза в неделю, четверг и суббота, стоимость – 2753 рублей;

Владивосток – Преображение – два раза в неделю, вторник и пятница, стоимость – 1867 рублей;

Владивосток – Терней – два раза в неделю, вторник и воскресенье, стоимость – 3166 рублей;

Дальнегорск – Светлая – только по пятницам, стоимость – 2789 рублей;

Терней – Амгу – вторник, стоимость – 975 рублей;

Терней – Единка – воскресенье, стоимость – 2198 рублей.

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