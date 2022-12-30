В 2022 году в Приморье из восьми стран привезли более 22 тысяч тонн мандаринов

Больше всего фруктов привезли из КНР. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год в Приморье завезли более 22 тысяч тонн мандаринов из восьми стран. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

По информации представителей ведомства, всего в этом году в край доставили 22 466 тонн мандаринов. По сравнению с 2021 годом импорт этих фруктов увеличился в 1,4 раза.

Больше всего оранжевых плодов поступило из КНР – 17 047 тонн, из них в декабре – 8 871 тонна. Большое количество мандаринов в течение года импортировали из Пакистана – 1 911 тонн и Республики Корея – 1 729 тонн. Эти фрукты также доставили в край из Вьетнама, Египта, Мьянмы, Перу и ЮАР.

В ведомстве отметили, что в прошлом году мандарины из Вьетнама, КНР и Мьянмы не поступали.

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