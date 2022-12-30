Владельцы айфона смогут установить приложение Сбер на телефон

Достаточно прийти в ближайшее отделение со своим iPhone.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Владельцы айфонов теперь смогут установить приложение Сбера на свое устройство. Такой новогодний подарок сделала компания для своих клиентов.
Чтобы вновь пользоваться сервисами Сбера, достаточно прийти в ближайшее отделение со своим iPhone. Сотрудники установят приложение совершенно бесплатно любому желающему.
В Сбере напомнили, что владельцам Android для пользования сервисами достаточно скачать приложение СберБанк Онлайн в RuStore или на официальном сайте. Там же размещена инструкция по установке.
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