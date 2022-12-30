Во время пожара в пятиэтажном доме в Находке спасли ребенка

Пламя тушили 12 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Находке в пятиэтажном доме на Комсомольской произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли 11-летнего ребенка, который не мог выбраться из своей квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник «Комсомольской правды – Владивосток» сообщил, что, когда начался пожар, мальчик был один. Мама уехала за отцом, а когда вернулась, увидела дым в подъезде. Она позвонила ребенку, сказала взять мокрое полотенце и дышать через него.

Сотрудников МЧС о возгорании предупредили очевидцы, поэтому трагедии удалось избежать. С помощью спасательного устройства ребенка вывели к родителям.

Огонь повредил провода и около пяти квадратных метров стен в подъезде. Никто не погиб и не пострадал, причина возгорания пока неизвестна. Пламя тушили 12 человек с помощью трех пожарных машин.

Напомним, что 24 декабря загорелась квартира в доме на Станичной в районе Котельникова. Под Новый год без крыши над головой осталась многодетная семья. А пожар на улице Аллиулева забрал жизни трехлетних близнецов.

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