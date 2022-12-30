Лучше не выезжать: десятибалльные пробки сковали улицы столицы Приморья

Почти все улицы города окрашены красным цветом. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже который день весь Владивосток скован пробками. Причина тому не только обрушившийся на город снегопад, но и аварии и предстоящий Новый год.

Судя по онлайн-картам, практически на всех улицах приморской столицы наблюдаются дорожные заторы. Бордовым цветом окрашены Золотой мост, Светланская, Фадеева, Гоголя, Некрасовская, проспекты Красного Знамени и 100-летия Владивостока.

Одной из причин десятибалльных пробок могла стать авария на Калинина перед разворотом в сторону Золотого моста. Судя по кадрам из социальных сетей, столкнулись фура и Toyota.

Другая причина – скользкие дороги. Сложная ситуация в городе наблюдается с самого утра. Ранее «Комсомолка» писала о том, что в районе проспекта 100-летия Владивостока столкнулись Suzuki Alto и представитель отечественного автопрома Нива. Из-за этого одна из полос оказалась заблокирована.

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