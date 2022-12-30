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НовостиВладивосток30 декабря 2022 6:17

Лучше не выезжать: десятибалльные пробки сковали улицы столицы Приморья

После снегопада жители Владивостока продолжают страдать от дорожных заторов
Павел САХАРОВСКИЙ
Почти все улицы города окрашены красным цветом.

Почти все улицы города окрашены красным цветом.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже который день весь Владивосток скован пробками. Причина тому не только обрушившийся на город снегопад, но и аварии и предстоящий Новый год.

Судя по онлайн-картам, практически на всех улицах приморской столицы наблюдаются дорожные заторы. Бордовым цветом окрашены Золотой мост, Светланская, Фадеева, Гоголя, Некрасовская, проспекты Красного Знамени и 100-летия Владивостока.

Одной из причин десятибалльных пробок могла стать авария на Калинина перед разворотом в сторону Золотого моста. Судя по кадрам из социальных сетей, столкнулись фура и Toyota.

Другая причина – скользкие дороги. Сложная ситуация в городе наблюдается с самого утра. Ранее «Комсомолка» писала о том, что в районе проспекта 100-летия Владивостока столкнулись Suzuki Alto и представитель отечественного автопрома Нива. Из-за этого одна из полос оказалась заблокирована.

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