В новом году во Владивостоке изменится плата за посещение детских садов

Ежемесячное содержание ребенка в детском саду стоит 14,5 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2023 года во всех муниципалитетах Приморья изменится размер родительской платы за уход и присмотр за детьми в образовательных учреждениях. В краевой столице она увеличится на 136 рублей и достигнет 2 616 рублей.

Как рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, ежемесячное содержание ребенка в муниципальном детском саду стоит 14,5 тысячи рублей. Родители платят 2 480 рублей, все остальное – бюджет администрации.

Во Владивостоке 765 детей из категории малоимущих и ходят в сады бесплатно, еще 3 389 юных жителей города ходят в учреждения по льготному тарифу со скидкой 50%.

Напомним, что родители, в семьях которых есть мобилизованные родственники, могут не платить за посещение муниципальных детских садов. Эта же мера поддержки распространяется и на школьников, которые могут питаться в столовых бесплатно.

С 1 января 2023 года также изменятся цены на проезд в пригородных поездах.

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