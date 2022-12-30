В приморском городе четырехлетний мальчик вывалился из окна

Архив «КП». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагическая ситуация едва не разыгралась в Большом Камне – там из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик. Ребенок выжил, его увезли медики, следователи начали доследственную проверку, а местная прокуратура поставила действия коллег на контроль.

Все произошло в пятницу, 30 декабря, на улице Южная. В это время мальчик был дома с двухлетним братом, где были родители – неизвестно.

– На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует межрайонный прокурор Сергей Обухов, – обозначили в надзорном органе. – Кроме того, ведомство даст оценку исполнению требований действующего законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Отметим, такие происшествия – результат недосмотра родителей, отсутствие окон под ключ, а также мысль, что сетки – надежная защита от падения. Стоит ли такая наивность жизни вашего ребенка?..

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