Необычный новогодний подарок: в центре Владивостока появился тигр

Вот такой красавец теперь стоит во Владивостоке. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Во Владивостоке много скульптур тигров. И не удивительно, ведь это символ города. Теперь же у них стало на одного сородича больше. Статный красавец «поселился» на улице Светланской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

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– Скульптура полигональная, сделана из металла со специальным покрытием и должна выдержать любую погоду. Надеемся, что жителям и гостям Владивостока понравится наш подарок и он станет одной из любимых фотозон на Светланской, – добавил заместитель директора компании «Бразерс оф металл» Владимир Иванов.

Вообще, предприятие уже не первый год устанавливает арт-объекты в городе. Например, тигр на Океанском проспекте и волк на улице Можайской – тоже дело рук их мастеров. А еще компания участвовала в реконструкции парка «Солнышко», про которую ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток».

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