В последний день уходящего года во Владивостоке потеплеет

На праздник в Приморье довольно тепло и без осадков Фото: Ярослав ЮРИН

31 декабря погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Благодаря тому, что высотный центр переместился на Охотское море, на большей части края прекратились осадки. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в субботу днем во Владивостоке потеплеет, да и в других районах тоже. А вот в ночные часы морозы окрепнут, воздух будет выхолаживаться.

В столице Приморья в последний день 2022 года ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем -2…-4 °C, ночью -11…-14 °C. На дорогах сохраняется снежный накат и гололедица, поэтому водителям стоить быть предельно аккуратными, чтобы не испортить праздничный выходной. Будет дуть западный ветер, днем юго-западный, южный умеренный, в вечернее время усилится.

В Находке в субботу переменная облачность, осадков не ожидается. На дорогах гололедица и снежный накат. Воздух днем прогреется до 0…-2 °C. С утра в городе дует северо-западный ветер, днем ожидается юго-западный слабый до умеренного.

Довольно комфортная погода для прогулок сегодня и в Уссурийске -5…-7 °C. Ветер слабый до умеренного, на дорогах накат и гололедица. Осадков в городе не прогнозируют.

По наблюдениям синоптиков, в прошлом году 31 декабря было очень холодно: ночью -22 °C, днем -18 °C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.