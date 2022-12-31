Пожар в многоэтажке унес жизни двух приморцев

Жильцов пришлось эвакуировать с помощью спасательных устройств. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером накануне главного зимнегопраздника в Приморском крае произошла трагедия. В пятиэтажном доме в поселке Кировский вспыхнула квартира. Во время разведки спасатели обнаружили тела двух мужчин.

О ЧП стало известно в 19:50, когда на телефон пожарной охраны поступил тревожный вызов. Незамедлительно к месту тушения проследовали специалисты. Из-за сильного задымления пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Огнеборцы с помощью спасательных устройств эвакуировали из подъезда шесть человек.

Во время разведки спасатели обнаружили, что в квартире на третьем этаже полыхает диван. Не исключено, что владельцы помещения попросту уснули с окорком в руках. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить дознователям МЧС России и следователям регионального СК.

– В результате пожара квартира повреждена огнем на площади около 3 квадратных метров.

Всего в тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 8 человек из числа краевой противопожарной службы, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Напомним, совсем недавно во время пожара во Владивостоке погибли два ребенка, а их мать попала в реанимацию. Медики до последнего боролись за жизни маленьких брата и сестры, но усилия оказались тщетными.

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