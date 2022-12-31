Развели на все деньги, еще и квартиру продала: аферисты несколько месяцев обрабатывали жительницу Приморья

Доверчивая женщина лишилась денег и жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый год по традиции с нетерпением ждут дети и взрослые. Для кого-то – это сказка, для других – момент для новых свершений и осуществления планов, а для некоторых – время жарких заработков на мошеннических схемах. И готовятся ушлые «предприниматели», обрабатывая своих клиентов по несколько месяцев, чтобы у тех не осталось и тени сомнения. Так и произошло с еще одной доверчивой жительницей Приморья.

«КП - Владивосток» уже неоднократно рассказывала, что зачастую аферисты звонят и представляются работниками силовых структур или банков, уверяя собеседника, что на его счета и недвижимость покушаются. Схема развода не особо новая, но до сих пор действенная. И приносит мошенникам нехилую выручку. Об очередном способе обмана редакции поведали специалисты ООО «Городской Риэлторский Центр».

– В канун Нового года и мы столкнулись с «работой» мошенников и стали свидетелями ужасной схемы отъема денег у обычных граждан. Похоже, что наша клиентка после продажи квартиры сама перевела всю полученную сумму мошенникам. И только когда они перестали выходить на связь, у нее появились подозрения и она поделилась своей историей с риэлтором. Выяснилось, что уже несколько месяцев ее обрабатывали мошенники, и она уже перевела им свои накопления. И они же убедили ее продать квартиру и эти деньги тоже перевести, – рассказал генеральный директор «Городского Риэлторского Центра» Сергей Косиков.

Специалист, естественно, не называл личные данные клиентки, но посчитал своим долгом предостеречь других жителей края. Ведь подобные истории происходят с печальным постоянством. Сейчас расследованием занимаются сотрудники полиции и юристы Центра. В очередной раз напомним, не сообщайте личные и данные банковским карт незнакомцам, кем бы они не представлялись. В предверии праздников советами как сохранить сбережения с редакцией также поделились в Дальневосточном ГУ Банка России. Также о мошеннических схемах рассказали сотрудники приморского УМВД.

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