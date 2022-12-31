Во Владивостоке водитель автобуса наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Схема с места ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В столице Приморья в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 84, маршрутный автобус наехал на пешехода, переходившего дорогу не по зебре. Он получил телесные повреждения, а на водителя общественного транспорта завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД города, 53-летний водитель автобуса ЛИАЗ, двигаясь со стороны улицы Постышева в направлении Русской, совершил наезд на пешехода. В этот момент последний переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортных средств. К слову, недалеко от пешеходного перехода.

– Водительский стаж виновника происшествия составляет 22 года. В 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего», – отметили в ведомстве.

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