Полицейские изъяли около двухсот хвойных деревьев у незаконных продавцов в Приморье

По итогам проверок составлено десять протоколов об административных правонарушениях Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Находке продолжаются полицейские рейды по местам продажи новогодних елок. Сотрудники МВД проверяют у торговцев разрешение и документы, подтверждающие, что деревья срублены на законных основаниях. Так, за пять дней специалисты изъяли из незаконного оборота 185 единиц хвойных пород деревьев на сумму 370 тысяч рублей, сообщает «КП – Владивосток».

– С приближением Нового года во всех районах городского округа появились елочные базары. В связи с этим сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства отдела МВД России по Находкинскому городскому округу совместно с участковыми уполномоченными проводят комплекс мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом хвойных изделий, – сообщили в пресс-службе ОМВД Находкинского ГО.

В ведомстве добавили, что всего по итогам проверок составлено десять протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и 19.1 КоАП РФ – «Самоуправство». У продавцов новогодних деревьев проверяют разрешение на торговлю и документы, подтверждающие, что деревья срублены на законных основаниях.

Если у торговцев недостаточно доказательств, то они привлекаются к административной ответственности, а хвойную продукцию правоохранители изымают. Подобные рейды будут проходить на потребительском рынке до окончания новогодних и рождественских праздников.

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