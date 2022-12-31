Новогодний городок в центре Владивостока заработал лишь 30 декабря

Праздничный городок в столице Приморья в 2022 году. Фото: Руслан НОВИКОВ

Новогодний городок в центре Владивостока закончили в последние дни декабря – 30 числа администрация города разместила видео в своем Telegram-канале с фразой, что он «практически готов ко встрече гостей». Накануне, в пятницу, здесь можно было погулять, сфотографироваться на фоне специальных арт-объектов и полюбоваться елкой. С субботы, 31 декабря здесь должны были начать работать горка и каток, только в социальных сетях пишут, что они недоступны для отдыхающих.

– Горка работает, каток с утра был открыт, сейчас на тех.перерыве, в 17 вновь откроют, – заявили в пресс-службе мэрии.

Отметим, в 2021 году новогодний городок был готов на порядок раньше – 18 числа, елку же начали монтировать 28 ноября. В этот же раз приступили к возведению главного символа праздника лишь 11 декабря.

В соседних городах Дальнего Востока площади также были украшены раньше. 28 декабря на площади Ленина в Хабаровске зажгли елку, при этом иллюминация и фигуры появились в середине месяца. Примерно в это же время засияли и площади Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

Возвращаясь в настоящее время во Владивосток, добавим, что жители дальневосточной столицы встретили такую припозднившуюся новость с разочарованием и негодованием.

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