Ты должен был бороться со злом: необычная снежная история случилась в приморском городе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычная история спасения из снежного плена развернулась на улице Некрасовская в Уссурийске. Там в ловушку из сугробов попал тот, «кто должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему». Снегоуборщик на небольшом экскаваторе застрял возле жилых домов, и это заметили местные жители. Мужчины и женщина сразу же пришли на помощь работнику службы.

Жительница Уссурийска выступала в роли оператора. Один из спасителей пытался вытянуть спецтехнику на машине, однако безуспешно. Не помогли и подкопы, сделанные с помощью лопаты. Затем автомобиль уехал, и специалист дорожной службы и второй мужчина вдвоем откапывали снегоуборщик.

Концовка забавляет – экскаватор выбирался с помощью своего ковша – опирался на него, сдвигался в сторону дороги, опускался и снова опирался на ковш.

Вот так доблестный снегоуборщик и был спасен.

В комментариях подписчики поблагодарили спасителей и пожелали им удачи. Некоторые выразили опасение, что сотруднику спецслужбы за такое «попадет». Мы в этом сомневаемся, тут, все же, лучше технику помощнее закупить…

Напомним, с 21 по 23 декабря на Приморье обрушился сильный снегопад. В некоторых районах выпало 4-6 месячных норм осадков. Города и другие населенные пункты до сих пор восстанавливают и приводят в порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье полицейские спасли мужчину, который пять дней находился в снежном плену

Он попал в западню после циклона, который ударил по региону (подробнее)

Сотрудники МЧС спасли пятерых охотников и трех собак из снежного плена в глухой приморской тайге

Понадобился вертолет, чтобы вытащить людей из западни (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.