Фонтан воды обледенил дороги Владивостока в канун Нового года, автомобиль попал в аварию

Авария на водопроводе привела к как минимум одной аварии с участием. Фото: соцсети

Предновогоднюю суету жителей домов близ Адмирала Кузнецова прервал порыв трубу. Образованный струями воды фонтан залил проезжую часть, коммунальные службы открыли люк, чтобы жидкость стекала, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток.

Как стало известно из сообщений местных жителей, вода моментально леденеет и создает опасность в жилом дворе в районе дома 52. Как отмечают местные, аварийные бригады прибыли на место, чтобы устранить порыв. Однако другие подробности неизвестны. Как известно редакции, в районе из-за ЧП едва не съехал в кювет Honda Fit.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:57.

– Была течь на Ладыгина, 2. Это ее последствия. Линию утром перекрыли, занимаются устранением течи. Прибыл начальник данного участка, который оценивает причины и последствия аварии, решается вопрос, как будут убирать наледь, – сообщили в пресс-службе Примводоканала.

На момент публикации уже ведется посыпка порыва, сообщили корреспонденту в мэрии. Есть надежда, что проблемы, которые создала чрезвычайная ситуация, устранят до начала новогодних мероприятий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.