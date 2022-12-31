Жители поселка Трудовое чуть не остались без дома накануне Нового года

Пожарные быстро прибыли на место происшествия.
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Подготовка к Новому году требует немало усилий, но иногда все планы срываются. Пожар произошел утром 31 декабря в одном из частных домов в поселке Трудовое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, пострадавших и погибших нет. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Сообщение о возгорании частного дома поступило в 8:39 утра на телефон пожарно-спасательной службы. Специалисты немедленно выехали к месту ЧП, но на момент их прибытия крыша здания уже была полностью охвачена языками пламени. Спасателям удалось спасти людей и потушить огонь, но в результате пожара дом поврежден на площади около 150 квадратных метров. Эксперты выясняют причины возгорания и устанавливают ущерб.
Напомним, «Комсомолка» писала о страшном пожаре, в котором погибли близняшки. Один из них – в доме, второй – отравившись угарным газом. Мать детей доставили в больницу.
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