Пробки во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 1 января, Приморье окажется во власти тропосферной ложбины. Синоптики обещают краю сегодня небольшой снег. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица и снежный накат. Ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит -5...-15°C. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня до 9 градусов мороза, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись после обеда. Во Владивостоке в первый день нового года обойдется без снега. Автомобилистов просят быть внимательными – на дорогах снежный накат и гололедица.

В соседнем Уссурийске на трассах обстановка такая же. Температура воздуха здесь не намного, но ниже – до 10 градусов со знаком минус. Ветер умеренный, переменная облачность и без осадков.

В Находке, как всегда, теплее: -4...-6°C. Переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно во Владивостоке 1 января всегда было холодно. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила −25,0 °С. Максимальная температура воздуха +4,1 °С отмечалась в 1976 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.