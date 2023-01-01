Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением

Председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель КНР выступил с новогодним обращением и от всей души поздравил с наступившим 2023 годом. Си Цзиньпин подвел итоги уходящего года и рассказал, что было сделано в Поднебесной за 365 дней. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2022 году успешно завершил свою работу 20-й Всекитайский съезд КПК, на котором выработан грандиозный план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Съезд протрубил новый поход нашего времени.

– Как вторая экономика мира, наша страна сохранила устойчивое экономическое развитие. Ожидается, что по итогам года ВВП Китая превысит 120 триллионов юаней. Несмотря на глобальный продовольственный кризис, производство зерна в Китае увеличивается 19 лет подряд. Мы надежно держим в своих руках продовольственные гарантии китайского народа. Нам удалось закрепить достижения в области интенсивной ликвидации бедности, всесторонне стимулировать подъем села, усилить поддержку предприятий и уменьшить их бремя путем принятия серии мер по сокращению налогов и сборов, сосредоточить усилия на насущных проблемах, которые больше всего волнуют простых людей.

С момента вспышки пандемии Китай твердо придерживается принципа «люди и их жизнь превыше всего», в духе научной обоснованности и целенаправленности предпринимает противоковидные мероприятия и их оптимизирует в соответствии с развитием эпидситуации, максимально защищает безопасность и сохранность жизни человека. Кадровые работники и народные массы, в особенности медики и работники низового звена, приложили упорные и титанические усилия, что позволило выстоять перед беспрецедентными трудностями и вызовами.

– В этом видим отдачу каждого гражданина. В настоящее время наша страна вступила в новый этап борьбы с коронавирусом. Пандемия все еще не ушла, но ее мы победим вместе. Всех нас объединяют непоколебимость в деле и уверенность в том, что рассвет впереди. Давайте вперед. Настойчивость и сплоченность к победе ведут.

Есть и печальные новости. В 2022 году ушел из жизни товарищ Цзян Цзэминь, китайский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая с 1989 по 2002 год и председатель КНР с 1993 по 2003 год, также председатель Центрального военного совета КНР с 1990 по 2005 год. Политик умер в конце ноября.

– Мы с глубокой скорбью вспоминаем его немеркнущие подвиги и высокие моральные качества. В сердцах людей навсегда останется бесценное духовное достояние, которое он оставил. Будем выполнять его заветы и уверенно продвигать дело социализма с китайской спецификой новой эпохи.

Си Цзиньпин отметил, что в истории Китая всегда хватает блистательных достижений и грандиозных событий. Страна смогла приобрести сегодняшний облик только благодаря неустанным усилиям целых поколений. Сегодняшний Китай добивается осуществления своей мечты. В Пекине успешно прошли Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, в которых спортсмены своим замечательным выступлением показали впечатляющие результаты. Произведены запуски пилотируемых кораблей «Шэньчжоу-13», «Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15». Полностью завершено строительство китайской космической станции. Наш «дом тайконавтов» стал бороздить просторы космоса. Народная армия Китая отметила свое 95-летие, офицеры и солдаты уверенными шагами идут по пути укрепления и развития вооруженных сил. Спущен на воду третий авианосец «Фуцзянь». Первый китайский магистральный авиалайнер C919 поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань полностью введена в эксплуатацию.

– Этих успехов добились миллионы людей своими силами и упорным трудом. Именно в этом заключается сила Китая, словно как из искры возгорится пламя.

Сегодняшний Китай сохраняет сильную жизнеспособность. Динамично развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань. Побережье страны активно наращивает инновации. Ускоренными темпами развиваются центральный и западный районы. Возрождение Северо-Востока набирает обороты. Приграничные районы содействуют повышению благосостояния местного населения. Китайская экономика отличается высокой стрессоустойчивостью, огромным потенциалом и неисчерпаемой жизненной силой, обещает быть динамично растущей на долгосрочную перспективу.

– Поставленные нами цели непременно будут выполнены в условиях закрепления уверенности и движения вперед при сохранении стабильности. Поездка в Гонконг в этом году дала мне воочию увидеть и восхититься восстановленной стабильностью и быстрым ростом САР. Неуклонно следуя курсу «одна страна – две системы», мы обеспечиваем долгосрочное процветание и стабильность в Гонконге и Макао.

В сегодняшнем Китае ценят продолжение национального духа и ценностей. В уходящем году землетрясение, наводнение, засухи, пожары, а также другие стихийные бедствия и катастрофы причиняли людям боль и тяжелые переживания. Нас глубоко трогает то, что в самые трудные моменты люди всегда подставляли плечо, не жалея отдать свою жизнь.

– Подвиги героев навсегда останутся в нашей памяти. Новогодняя ночь всегда наполнена добрыми чувствами о благородстве, милосердии и ценности, которые передаются в поколениях и вдохновляют китайскую нацию на протяжении тысячелетий.

Сегодняшний Китай плотно связан с миром. Сначала года Си Цзиньпин принимал в Пекине многих друзей – не только давних, но и новых, – побывал за границей, где продвигал китайские инициативы. В эпоху колоссальных перемен мир далеко не спокоен. А Китай был и остается верным стражем мира и развития, был и остается преданным другом и партнером.

– Мы решительно стоим на правильной стороне истории, ратуем за прогресс человеческой цивилизации, предлагаем китайскую мудрость и китайский вариант во имя мира и развития человечества.

После 20-го съезда Си Цзиньпин с коллегами побывал в Яньане, где китайские коммунисты старшего поколения прошли славные годы и достойно выдержали беспрецедентные испытания. Сила духа героических предшественников до сих пор служит неиссякаемым источником энергии.

– Я часто говорю: испытания делают человека крепче и сильнее. За столетие Коммунистическая партия Китая прошла огромный, весьма непростой путь борьбы, преодолев невероятные трудности и препятствия. Какой славный путь! Этому пути нам необходимо следовать настойчиво и упорно ради прекрасного завтрашнего Китая. В завтрашнем Китае труд может творить чудеса. Хочу сослаться на знаменитого китайского поэта Су Ши: «Чем серьезнее вызов, тем больше возможностей исполнения великой мечты». Хотя путь далек и неровен, приступим к делу и обязательно добьемся конечной цели. Воля и гору с места сдвинет, а капля камень точит. Терпение и труд все перетрут. Дальний путь под ногами - только вперед! И мы обязательно сможем воплотить великую мечту в реальность.

В завтрашнем Китае все станет возможным благодаря единству. Китай так огромен, что в нем люди не всегда сходятся в желаниях и взглядах. Это вполне естественно. Взаимопонимание рождается же в диалоге и общении. Если 1,4-миллиардное население единодушно в одном порыве борется за дело, то оно сможет преодолеть любую трудность. Два берега Тайваньского пролива – одна семья.

– Искренне надеюсь, что соотечественники по ту и другую сторону пролива будут сплачиваться воедино и вместе открывать светлое будущее великого возрождения китайской нации.

В завтрашнем Китае надежда будет возлагаться на молодежь. Если молодежь процветает, то процветает и государство. Ответственность за развитие Китая лежит на плечах юношей и девушек. У молодых людей жизнь кипит, энергия бурлит. Молодость порождает надежду. Широкие слои молодежи должны укреплять в себе патриотизм, стремиться вперед к светлому будущему, быть достойными эпохи и оправдать прекрасную пору.

– Спасибо всем тем, кто в данный момент все еще усердно работает. Приближается звон новогодних курантов. Пусть оправдаются все надежды, которые вы возлагаете на предстоящий год. Давайте вместе встретим первые лучи солнца 2023 года. Желаю нашей дорогой Родине процветания и роста могущества, а народу - счастья и благополучия. Пусть в мире царит мир и гармония, счастье и спокойствие. С Новым годом! Пусть сбудутся все мечты! Всего самого доброго! – закончил свое обращение Си Цзиньпин.

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