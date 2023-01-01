В Сети даже радуются увиденному. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как почти неделю Владивосток буквально «утопал» в десятибалльных пробках, трафик в городе снизился до минимума. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал заторы в ноль баллов, что не может не радовать. Подробнее в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, по данным портала, по состоянию на 12 часов 30 минут 1 января пробок во Владивостоке не наблюдается. По всем направлениям проезд в столице свободный.

Обстановка на дорогах Владивостока 1 января. Источник: Яндекс.Пробки.

Напомним, что предпоследнюю неделю город стоял в самых жестких заторах. Причиной тому стал и неубранный снег, и многочисленные ДТП, а также предновогодняя суета – закупка продуктов и подарков. Осложняли ситуацию на дорогах большегрузы. Часть заторов возникала из-за того, что они не могли проехать на труднопроходимых участках. И все это несмотря на запрет движения для таких авто в черте города.

Самым затрудненными для проезда районами тогда стали центр, Эгерешельд, Золотой мост, Некрасовская, Вторая речка, проспект 100 лет Владивостока и проспект Красного Знамени.

Из-за переполненных автобусов местным жителям пришлось добираться до дома пешком.

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