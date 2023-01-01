Здесь развернулась настоящая новогодняя сказка. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На центральной площади Владивостока работает зимний городок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Во сколько начинают и заканчивают работать горки и каток – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В самом сердце дальневосточной столицы развернулась настоящая новогодняя сказка: красавица ёлка, каток, различные арт-объекты, фудгородок и праздничная иллюминация. Городок начал работать еще с 30 декабря, и уже сегодня сюда можно прийти покататься с горки, а также промчаться на коньках. Все эти развлечения работают по расписанию, как уточнили в мэрии.

– С 11:00 до 22:00 часов. Технический перерывы с 15:30 до 17:30.

Каток и праздничная иллюминация привлекают и детей, и взрослых. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Кроме центральной площади красочные новогодние елки, кстати, установлены также на Адмирала Фокина, 23, Лермонтова, 81, Анны Щетининой, 19, Надибаидзе, 6а, Добровольского, 5а, на Русском острове в поселке Подножье, 32-34, на Спортивной набережной, в сквере Суханова, на Вострецова, 4а и Подгорной, 13.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в соседних городах Дальнего Востока площади украсили гораздо раньше, чем во Владивостоке. 28 декабря на площади Ленина в Хабаровске зажгли елку, при этом иллюминация и фигуры появились в середине месяца. Примерно в это же время засияли и площади Анадыря и Петропавловска-Камчатского.

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